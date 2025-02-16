全民權證／中鋼 選逾三個月

中鋼（2002）1月營收257億元、年減19%，主要受春節長假影響，上班天數少，出貨量降低。展望後市，法人指出，全球鋼鐵協會預期2025年全球鋼鐵需求年增1.2%，雖然大陸持續受到房地產需求不振，鋼材需求年減1%，但印度、美國、日本鋼材需求分別預期成長8.5%、2%和1.7%，看好今年全球鋼鐵供需結構改善。

美國總統川普將對進口鋼、鋁產品課徵25%關稅，引發北美鋼價走高，加上第2季旺來臨與3月大陸兩會有望刺激經濟，鋼價反彈可期。

看好中鋼的投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，如中鋼永豐48購01（069990）、中鋼元富47購01（067601）。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）