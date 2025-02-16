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期貨商論壇／台積期 伺機上攻

經濟日報／ 記者周克威整理
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

富邦期貨分析師曹富凱表示，美國1月PPI年增3.5%，高於預期及前值，核心PPI年增3.6%，亦高於預期3.3%，不過與PCE有關的醫療保健產品和機票價格呈下滑趨勢，暗示1月PCE物價指數的增幅沒有預期的大。

加上川普宣布對等關稅不會立即生效，使得美債殖利率、美元指數下滑，CME FedWatch Tool顯示市場預期最快降息時點由10月提前至9月，美股上揚，台指期追價心態謹慎。

台股目前仍處盤待變的區間整理格局，技術面短線支撐約在月線位置，買超力道主要集中金融股及具關稅、俄烏停火題材的鋼鐵等原物料股，顯示操作偏向防守配置，加上聯準會今年可能延後降息影響，預期本周結算前，指數維持震盪。

曹富凱表示，雖川普宣布實施對等關稅，加上將在18日對國內晶片加徵關稅，但AI產業前景逐步明朗，未來資金回流台股可能性大，有助行情走勢，中長期偏多格局未變。市場估台積電上半年營收可望持續創高，若股價站穩千元，樂觀情緒有機會支撐台積電期逐步墊高。

綜合技術面以及籌碼面來說，外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，要提防獲利了結賣壓持續出籠。技術面上，台積電（2330）個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱後，再行上攻。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 關稅

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