期貨商論壇／黃金期 價格向上

美國總統川普簽署多項行政命令，經濟與貿易政策部份，已開始對其他國家加徵關稅，被加稅的國家，也出現反制行動，使市場擔心將引發全球貿易戰。

另外，美國近期公布的經濟數據，出現通膨上升情況，也讓市場擔憂今年美國降息次數可能縮減至一次，甚至不出現降息。

在眾多的不確定因素影響下，使得市場避險需求升高，加上美元指數2月初挑戰歷史新高失敗後，隨即引發賣壓，因此帶動黃金價格持續走揚，並屢創新高，不過近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD），截至13日為止，黃金持有量為864.2公噸，較前一周、1月變化不大，僅僅微幅增加不到1公噸，顯示出法人持續偏向觀望。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變動，從今年1月開始，多單部位持續增加，也讓黃金期貨非商業人持倉淨多單部位上升至302,508口，來到歷史新高水位，顯示出非商業交易人對於未來看法持續樂觀，也帶動期貨價格持續走高。

從技術面觀察，黃金期貨價格今年1月初止跌回穩，隨後低接買盤進場，價格重新站上各期均線後，便沿著5日均線向上走揚，且屢創新高，後續守穩5日均線，指數將有機會持續走揚。

（華南期貨提供）

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