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台指期 有望震盪再攻

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股上周五（14）日受美國總統川普再提要對晶片課關稅的影響，指數開低走低，終場大跌246點、收23,152點；台指期下跌222點、收23,179點。期貨商表示，由於目前短中長期均線仍維持多頭排列，為多方架構，因此預期短線震盪後有機會再攻。

股期雙市上周五為正價差26.39點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,349口至9,467口，其中外資淨空單增加3,843口至35,307口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,903口至10,307口。

其中，上周五外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為1.7萬餘口，買權OI增量呈現積極，目前選擇權多空皆無明顯表態。

元富期貨認為，權值王台積電（2330）領跌，台指期開低走低，所幸回測月線跌幅稍有收斂，終場以黑K棒留下影線作收。目前短中長期均線維持多頭排列，仍為多方架構，短線震盪過後有機會再攻，不過須留意消息面的干擾。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,300點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.92，VIX指數上升0.82至19.83。

整體來說，未來類股輪動速度將加快，操作上，若無法在表態前卡位，則建議減少追高。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股目前仍處大三角收斂型態中，短線將再測試季線位置，續以保守格局看待。

期貨 選擇權

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