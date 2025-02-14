權證／昇陽半、中美晶 四檔靚

台股昨（14）日拉回，其中再生晶圓概念股表現逆勢撐盤，其中昇陽半導體（8028）、中美晶（5483）等表現亮眼，發行券商建議，對於再生晶圓概念股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人表示，近期再生晶圓業務好轉，因應美國政府將對晶片廠商進一步關稅政策稅，各大廠商紛興建新廠，除先前所提到的先進製程、封裝需要更多的再生晶圓外，另外台積電目前自製的比例也開始降低有利於相關業者。

昇陽半去年第4季合併營收首度突破10億元大關，刷新單季營收紀錄；去年合併營收為35.51億元，連續四年創新高，年增6.7％。在客戶端外包量持續增加下，為因應客戶更多高階應用需求，昇陽半積極擴產，預計今年底月產能達80萬片，增幅超過二成。在同業擴產幅度相對沒那麼大之下，屆時昇陽半將在全球再生晶圓市場獨占鰲頭。

展望今年，法人指出，昇陽半擴充再生晶圓產能的腳步不停歇，即使首季適逢農曆春節假期，工作天數較少，但單季業績仍有機會持續攀升。此外，昇陽半積極耕耘晶背供電製程所利用的承載晶圓產品，正進行驗證中，在2026下半年大客戶先進製程量產後，可望逐步爭取相關訂單。

中美晶看好綠能市場龐大商機，積極布局再生能源領域，旗下售電子公司續興憑藉集團在產業的長期深耕與優良聲譽，成功打入綠能市場，為滿足綠色供應鏈需求，續興除太陽光電，也投入離岸風電購電媒合，協助企業實現減碳目標。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾120天的商品介入。