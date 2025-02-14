權證／台泥、大成鋼 選逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
美國總統川普的美國製造與對等關稅政策激勵台灣傳產股。分析台股示意圖。 圖／AI生成
美國總統川普的美國製造與對等關稅政策激勵台灣傳產股。分析台股示意圖。 圖／AI生成

美國總統川普的美國製造與對等關稅政策也激勵台灣傳產股，台泥（1101）、大成鋼（2027）具題材性，股價近期有所表現，權證發行商表示，可挑相關認購權證，短期靈活操作以參與行情。

台泥超過一半的毛利來自其多元化的水泥相關業務，2023年在台灣、土耳其和葡萄牙的市占率分別約為35%、15%和50%，進而支援該公司穩定的獲利能力。台泥也是中國大陸第七大水泥生產商，業務遍及中國南部及西南部若干省，以產量衡量通常名列前五名。

台泥、大成鋼相關權證
台泥、大成鋼相關權證

台泥收購葡萄牙及土耳其的高獲利水泥業務，將有助台泥提升其核心水泥業務的獲利能力。此外，2023年台泥和平電廠的調整後毛利自2022年的新台幣20億元強勁反彈至120億元，這得益於2022年修訂購電協議（PPA）後能夠更及時地轉嫁成本，以及台泥靈活的煤炭採購策略。隨著煤炭參考價格和實際價格之間的差距逐步收窄，惠譽預測，2025至2026年間和平電廠的調整後毛利將正常化、達新台幣80億至100億元。

川普關稅政策實施將墊高美國鋼鋁價格，有利於通路商利潤，大成鋼受惠。

美國國內鋁價與國際鋁價的溢價（Premium），在川普宣布關稅後，價差擴大100美元至640美元，顯示這次鋼鋁關稅目前為止已經造成美國下游廠商恐慌性的補庫存情緒。大成鋼身為美國最大的鋁捲板通路商，同時也是全美前四大不鏽鋼通路商，有能力將漲價壓力轉嫁予下游。

大成鋼鋁捲板自製產能部分，由於原料鋁錠美國主要依賴海外進口，若鋁錠也遭到課稅，預估將造成成本推升5%至7%，這部分公司也有能力完全轉嫁予下游廠商。

看好台泥及大成鋼股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。

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