全民權證／華新 押價內外5%

華新（1605）受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，線纜需求持續熱絡。

智利國家銅業委員會預估今年全球銅短缺量將達到11.8萬公噸，將2025年的銅價從原先預測的每磅3.85美元上調至每磅4.25美元，並預計未來十年銅價將維持在每磅4美元以上。

華新將在印尼建設不銹鋼盤元廠，未來以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計2026年第2季完成建設，於2027年上半年量產。資源事業方面，印尼採礦配額逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，惟對成本影響仍未完全解除，當地新政局甫成立，市場供需仍待整合，預計今年第1季可望改善。

權證發行商建議，看好華新後市可買進價內外5%內、距到期日120天以上權證參與行情。（元大證券提供）

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