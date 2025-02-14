全民權證／華新 押價內外5%

經濟日報／ 記者徐牧民整理
華新相關權證
華新相關權證

華新（1605）受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，線纜需求持續熱絡。

智利國家銅業委員會預估今年全球銅短缺量將達到11.8萬公噸，將2025年的銅價從原先預測的每磅3.85美元上調至每磅4.25美元，並預計未來十年銅價將維持在每磅4美元以上。

華新將在印尼建設不銹鋼盤元廠，未來以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計2026年第2季完成建設，於2027年上半年量產。資源事業方面，印尼採礦配額逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，惟對成本影響仍未完全解除，當地新政局甫成立，市場供需仍待整合，預計今年第1季可望改善。  

權證發行商建議，看好華新後市可買進價內外5%內、距到期日120天以上權證參與行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

調查：7成印尼人因宗教因素 不慶祝情人節

亞混團賽／中華隊直落三不敵印尼 第三度止步8強

重建需求要來了 中鋼爆出3年來大量、盤中漲幅逾6%

高雄東南亞協會組團訪印尼 看好投資潛力

相關新聞

權證／台泥、大成鋼 選逾150天

美國總統川普的美國製造與對等關稅政策也激勵台灣傳產股，台泥（1101）、大成鋼（2027）具題材性，股價近期有所表現，權...

權證／昇陽半、中美晶 四檔靚

台股昨（14）日拉回，其中再生晶圓概念股表現逆勢撐盤，其中昇陽半導體（8028）、中美晶（5483）等表現亮眼，發行券商...

全民權證／零壹 二檔活力旺

零壹（3029）為Broadcom VMware在台灣的獨家代理商，亦與NVIDIA合作，為台灣最大GPU Server...

全民權證／華新 押價內外5%

華新（1605）受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，線纜需求持續熱絡。

全民權證／瑞昱 挑逾五個月

瑞昱（2379）去年第4季稅後純益34億元，季減22.3%、年增55.9%，每股純益（EPS）6.63元，符合市場預期。

最牛一輪／華邦電暢旺 永豐48俏

華邦電（2344）受惠企業投入資金於AI硬體升級，AI PC在商用市場將會有顯著需求。國際三大記憶體製造商都搶進高頻寬記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。