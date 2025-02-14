全民權證／華新 押價內外5%
華新（1605）受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，線纜需求持續熱絡。
智利國家銅業委員會預估今年全球銅短缺量將達到11.8萬公噸，將2025年的銅價從原先預測的每磅3.85美元上調至每磅4.25美元，並預計未來十年銅價將維持在每磅4美元以上。
華新將在印尼建設不銹鋼盤元廠，未來以東南亞及南亞為主要市場，該廠預計2026年第2季完成建設，於2027年上半年量產。資源事業方面，印尼採礦配額逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，惟對成本影響仍未完全解除，當地新政局甫成立，市場供需仍待整合，預計今年第1季可望改善。
權證發行商建議，看好華新後市可買進價內外5%內、距到期日120天以上權證參與行情。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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