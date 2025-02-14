全民權證／零壹 二檔活力旺
零壹（3029）為Broadcom VMware在台灣的獨家代理商，亦與NVIDIA合作，為台灣最大GPU Server代理商 。公司推出訂閱制滲透率提高，與國際大廠合作深化，有效擴大市場影響力與獲利能力。
獨家代理確保零壹在高端IT基礎設施市場領先地位。零壹2024年第3季引入策略股東大聯大，計畫建立產業控股平台，更快建構產業生態系，進一步擴展海內外市場，持續擴大投資與策略結盟以強化競爭力。零壹積極推動訂閱制服務，降低客戶初期投入成本，使企業能更靈活規劃IT預算，訂閱制服務目前約占營收25%。看好零壹後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的商品入手。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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