全民權證／零壹 二檔活力旺

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
零壹相關權證
零壹相關權證

零壹（3029）為Broadcom VMware在台灣的獨家代理商，亦與NVIDIA合作，為台灣最大GPU Server代理商 。公司推出訂閱制滲透率提高，與國際大廠合作深化，有效擴大市場影響力與獲利能力。

獨家代理確保零壹在高端IT基礎設施市場領先地位。零壹2024年第3季引入策略股東大聯大，計畫建立產業控股平台，更快建構產業生態系，進一步擴展海內外市場，持續擴大投資與策略結盟以強化競爭力。零壹積極推動訂閱制服務，降低客戶初期投入成本，使企業能更靈活規劃IT預算，訂閱制服務目前約占營收25%。看好零壹後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的商品入手。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

川普揭對等關稅台積電ADR跌2% 法人：台股添不確定性

Nvidia認為我們離全自動駕駛還有很長一段路要走！警告不要操之過急

DeepSeek衝擊AI股

華為AI晶片功能大躍進 測試曝已達Nvidia H100效能6成

相關新聞

權證／台泥、大成鋼 選逾150天

美國總統川普的美國製造與對等關稅政策也激勵台灣傳產股，台泥（1101）、大成鋼（2027）具題材性，股價近期有所表現，權...

權證／昇陽半、中美晶 四檔靚

台股昨（14）日拉回，其中再生晶圓概念股表現逆勢撐盤，其中昇陽半導體（8028）、中美晶（5483）等表現亮眼，發行券商...

全民權證／零壹 二檔活力旺

零壹（3029）為Broadcom VMware在台灣的獨家代理商，亦與NVIDIA合作，為台灣最大GPU Server...

全民權證／華新 押價內外5%

華新（1605）受惠台電強韌電網計畫、科技業建廠等，線纜需求持續熱絡。

全民權證／瑞昱 挑逾五個月

瑞昱（2379）去年第4季稅後純益34億元，季減22.3%、年增55.9%，每股純益（EPS）6.63元，符合市場預期。

最牛一輪／華邦電暢旺 永豐48俏

華邦電（2344）受惠企業投入資金於AI硬體升級，AI PC在商用市場將會有顯著需求。國際三大記憶體製造商都搶進高頻寬記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。