全民權證／瑞昱 挑逾五個月

瑞昱（2379）去年第4季稅後純益34億元，季減22.3%、年增55.9%，每股純益（EPS）6.63元，符合市場預期。

今年第1季雖受農曆年工作天數減少影響，但客戶持續回補庫存，營運將淡季不淡，以各產品線來說，乙太網、SWITCH及CODEC拉貨狀況仍佳，另在TV SOC方面，因面板報價持穩，本季將有望成長，市場上修全季營收預估為296.4億元，季成長12.5%、年成長15.7%，稅後純益約34.5億元，季成長1.7%、年成長10.5%，EPS為6.7元，其中，DeepSeeK帶動AI滲透終端裝置，高階周邊IC需求提升，市場推估今年PC相關IC的部分將成長約雙位數。

看好瑞昱後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期逾150天的權證介入。（凱基證券提供）

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