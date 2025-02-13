權證／台泥、台塑 聚焦長天期

美國總統川普證實將在慕尼黑與烏克蘭總統澤倫斯基談判，討論結束俄烏戰爭，戰後重建需求呼之欲出，帶動原物料股齊漲，其中台泥（1101）、台塑（1301）等表現亮眼，發行券商建議，對原物料股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

川普12日證實已和澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。俄烏戰爭長達三年，國際大型投資機構相信重建至少要5,000億美元甚至更多，帶動原物料族群飆漲。

法人預估，2025年水泥報價每噸360元人民幣，年增5%，水泥產量18.8億噸，年增1%，主因中國大陸地產市場在政策持續加碼發酵下緩步走出谷底，台廠方面，預期在水泥報價緩漲，及煤價持穩在每噸人民幣800元至900元，短期下游地產市場震盪不改長期水泥產業復甦節奏，預估獲利將可保持年增。

台泥持續受惠去年3月併入土耳其OYAK、及葡萄牙Cimpor低碳水泥的業績，1月貢獻營收49億元，比重達約40%，從2024年併入台泥合併報表累計至今年1月，已貢獻台泥營收共595億元。

台塑在大陸持續支持房地產行業，近期房市有復甦跡象，且農曆春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，客戶購料意願轉強，同時部分石化產品因美國對來自加拿大、墨西哥及中國大陸商品加徵關稅品價格看漲，預期2、3月營收可望逐月成長。

權證發行商建議，看好台泥、台塑後市股價表現的投資人，可選價內外20%以內、距到期日120天以上的商品介入。