聽新聞
0:00 / 0:00

權證／台泥、台塑 聚焦長天期

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
台泥、台塑相關權證
台泥、台塑相關權證

美國總統川普證實將在慕尼黑與烏克蘭總統澤倫斯基談判，討論結束俄烏戰爭，戰後重建需求呼之欲出，帶動原物料股齊漲，其中台泥（1101）、台塑（1301）等表現亮眼，發行券商建議，對原物料股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

川普12日證實已和澤倫斯基通話，並宣布副總統范斯和國務卿魯比歐14日將在慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。俄烏戰爭長達三年，國際大型投資機構相信重建至少要5,000億美元甚至更多，帶動原物料族群飆漲。

法人預估，2025年水泥報價每噸360元人民幣，年增5%，水泥產量18.8億噸，年增1%，主因中國大陸地產市場在政策持續加碼發酵下緩步走出谷底，台廠方面，預期在水泥報價緩漲，及煤價持穩在每噸人民幣800元至900元，短期下游地產市場震盪不改長期水泥產業復甦節奏，預估獲利將可保持年增。

台泥持續受惠去年3月併入土耳其OYAK、及葡萄牙Cimpor低碳水泥的業績，1月貢獻營收49億元，比重達約40%，從2024年併入台泥合併報表累計至今年1月，已貢獻台泥營收共595億元。

台塑在大陸持續支持房地產行業，近期房市有復甦跡象，且農曆春節後中國大陸下游加工廠陸續復工，客戶購料意願轉強，同時部分石化產品因美國對來自加拿大、墨西哥及中國大陸商品加徵關稅品價格看漲，預期2、3月營收可望逐月成長。

權證發行商建議，看好台泥、台塑後市股價表現的投資人，可選價內外20%以內、距到期日120天以上的商品介入。

台泥

延伸閱讀

川普、普亭通話 烏國如坐針氈？澤倫斯基喊「交換失土」遭俄國冷拒

排除澤倫斯基？傳北京提議川普、普亭「單獨會談」 白宮官員發聲

川想要5000億稀土…美財長：若達協議 烏將獲「安全盾」

川普認同烏克蘭入北約不實際 澤倫斯基親揭被拒絕「B計畫」

相關新聞

台指期 聚焦短線量能

股期雙市昨（13）日齊步開高走高，現貨指數上漲109點，收在23,399點；台指期上漲88點至23,399點，逆價差為0...

期貨商論壇／鴻準期 動能向上

鴻準（2354）近年來積極運用技術優勢及集團資源，拓展人工智慧（AI）、電動車及機器人市場，並繼續維持在蘋果與任天堂等主...

期貨商論壇／輕原油期 後市有壓

石油輸出國組織（OPEC）2月報告提及川普貿易政策可能增加原油供需的不確定性，但維持對於今年全球經濟成長的預測，並樂觀預...

權證／聯發科、創意 四檔發光

隨著產業庫存降至低檔，需求有望觸底回升，2025年IC設計產業仍將維持成長格局。AI趨勢持續驅動產業發展，矽智財（IP）...

權證／台泥、台塑 聚焦長天期

美國總統川普證實將在慕尼黑與烏克蘭總統澤倫斯基談判，討論結束俄烏戰爭，戰後重建需求呼之欲出，帶動原物料股齊漲，其中台泥（...

全民權證／力智 二檔有看頭

力智（6719）展望今年首季營運穩健，獲利結構逐步改善，可望帶來潛在回沖利益，相關權證可伺機布局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。