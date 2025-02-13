權證／聯發科、創意 四檔發光

隨著產業庫存降至低檔，需求有望觸底回升，2025年IC設計產業仍將維持成長格局。AI趨勢持續驅動產業發展，矽智財（IP）、設計服務族群及AI伺服器管理晶片仍為市場關注重點，聯發科（2454）、創意（3443）後市可期。

法人分析，市場需求有望觸底回升，IC設計產業成長格局仍將持續。由於2025~2026年IDM廠擴產態度謹慎，整體供應成長有限，市場供需趨於平衡，價格壓力相對較小。此外台灣廠商與中國廠商產品重疊度低，使台廠能夠降低來自中國大陸市場的價格競爭影響。隨著需求回升，電源晶片族群有望成為2025年的領先受惠者。

聯發科、創意相關權證

聯發科去年第4季獲利優於預期。此外，受惠於大陸補貼政策，今年首季財測亮眼且優於同業，而DeepSeeK的推出將提升AI在終端裝置的滲透率，帶動手機及其他連網裝置升級，進而推升聯發科高階產品營收貢獻；ASIC市場也持續擴大，聯發科預計於2026年開始出貨，將有效挹注營收。

法人指出，聯發科具有SerDesIP和先進製程技術，提供Cloudtier1廠商。AI ASIC將在2026年貢獻相當規模的營收，另外部分EdgeAI ASIC新專案將於2025年底開始量產。

創意2025年營收可望達雙位數年增，委託設計服務（NRE）增幅優於統包服務（turnkey），加密貨幣表現優於AI ASIC，已考慮禁運中國影響，美國客戶營收貢獻度預估將超越50%；DeepSeek將帶動更多AI新創公司AI ASIC機會，2026年將有三家CSP客戶量產貢獻。

權證發行商建議，看好聯發科、創意等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。