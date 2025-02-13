全民權證／力智 二檔有看頭

經濟日報／ 記者崔馨方整理
力智相關權證
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力智（6719）展望今年首季營運穩健，獲利結構逐步改善，可望帶來潛在回沖利益，相關權證可伺機布局。

法人分析，力智今年第1季營運穩健，展望2025年，PC市場換機潮、AI PC及新平台推動需求成長，庫存調整已告一段落。毛利率中期目標維持35%，長期則力拚40%以上，整體營運前景樂觀。在輝達（NVIDIA）RTX50系列中，力智的Dr.MOS、Converter、Power Monitor等周邊電源管理IC已通過NVIDIA全系列OVR認證，可供應RTX40至RTX50系列，包括高階5080／5090機種，顯示其產品競爭力。

看好力智後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天以上的權證入手，藉以放大槓桿利潤。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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