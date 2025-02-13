全民權證／台特化 選逾120天

台特化（4772）為全球矽乙烷大廠，矽乙烷是半導體產業進入先進製程的關鍵性材料，隨台積電2奈米將進入量產，法人認為，台特化將因此受惠，同時新產品無水氟化氫（AHF），也將為今年營收增添柴火。

台特化開發出無水氟化氫（AHF），為先進半導體製程中乾式蝕刻與清潔特氣原料。法人分析，面對AI帶動的高頻寬記憶體（HBM）及3D快閃記憶體需求激增，帶動矽乙烷使用量持續上升，台特化在市場中地位也更鞏固。由於AHF預計在第1季開始貢獻營收，加上矽乙烷出貨看俏，法人預期今年特氣稼動率將快速上升，AHF與矽乙烷今年營收貢獻將有雙位數成長。看好台特化的投資人，可挑價內外5%以內，120天期以上權證介入。（國泰證券提供）

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