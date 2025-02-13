期貨商論壇／輕原油期 後市有壓

石油輸出國組織（OPEC）2月報告提及川普貿易政策可能增加原油供需的不確定性，但維持對於今年全球經濟成長的預測，並樂觀預期今、明年全球原油需求將每日增加145萬、143萬桶。聯準會主席鮑爾近日表示美國經濟狀況良好，市場預期央行不會進一步降息。

美國總統川普與俄羅斯總統普丁談話後稱，俄烏雙方皆有意願談判以結束戰爭，緩解市場對俄羅斯遭制裁影響原油供應的擔憂，3月交割的輕原油期貨價格12日下跌2.7%收每桶71.37美元。

美國能源署（EIA）發布的短期能源展望報告預期今年第１季全球原油庫存將每日減少50萬桶，但認為在OPEC+逐步提高產量、全球需求疲軟下，預期今年下半年、明年全球原油庫存將分別每日增加90萬、100萬桶。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，截至7日，當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加四座至586座，為連續第二周增加顯示美國維持增產的步伐。

此外，美國能源部報告預計2025年和2026年全球將面臨原油供應過剩，中國1月PPI年減2.3%降幅大於市場預期的2.1%，疲弱的經濟數據，加上市場持續觀望川普將公布的對等關稅政策對於原油需求的影響下，將為輕原油價格帶來壓力。（國泰期貨提供）

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