期貨商論壇／鴻準期 動能向上

鴻準（2354）近年來積極運用技術優勢及集團資源，拓展人工智慧（AI）、電動車及機器人市場，並繼續維持在蘋果與任天堂等主要客戶供應鏈中的重要地位。

事實上，AI人形機器人市場也成為鴻準的新興成長動能。特斯拉計畫2026年量產Optimus人形機器人，市場對AI機器人需求的增長將直接促進機構件的需求。鴻準擁有FoxBot產線經驗，並已積極投入AI機器人機構件的開發，此外，智慧工廠與自動化應用的增長，也會帶動對機器人自動化需求的增加。

在消費電子方面，近期蘋果的iPhone 16系列機殼訂單轉單至鴻準，主因中國機殼供應商的品質問題。此舉顯示鴻準具備競爭優勢，能有效吸引大型客戶。蘋果計畫推出6mm輕薄版iPhone及小摺iPhone，預計採用更精密金屬機殼技術。此外，蘋果計畫開發AI人形機器人「ARMOR」，鴻準可能成為其主要機構件供應商。

在遊戲機領域，任天堂的Switch 2將於2025年3月發表，市場預測Switch 2首年銷量可達2,500萬台，顯著高於最初預測的1,800萬台。近期業績的增長主要受Switch 2訂單拉動，雖然2025年1月的營收下滑，但若Switch 2銷量超出預期，鴻準有望受益於後續的追加訂單和長期供應合作。（兆豐期貨提供）

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