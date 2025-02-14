台指期 聚焦短線量能

股期雙市昨（13）日齊步開高走高，現貨指數上漲109點，收在23,399點；台指期上漲88點至23,399點，逆價差為0.41點。期貨分析師表示，台股目前技術面各均線糾結，短線待量能明顯放大回升後，台股方能走出明顯波段趨勢。

綜合期貨法人建議，整體格局為大區間震盪，而目前美國總統川普仍未公布對等關稅政策，白宮12日表示可能將會見印度總理莫迪前會宣布，另外，留意美國生產者物價指數（PPI）數據對市場影響，投資人須謹慎留意自身風險。

此外，市場等靜待美國關稅具體內容出爐，不過市場考量加墨關稅戰經驗，認為川普課徵關稅只是手段，核心目標是逼迫他國與美國談判，一旦他國願意配合美國的利益，都有撤銷或是放寬的可能，利空衝擊短暫，考量上市櫃公司元月營收表現不俗，台股後市並不悲觀。

籌碼面部分，三大法人買超73.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加499口至7,118口，其中外資淨空單增加250口至31,464口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,026口至6,404口。選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在25,100點，月賣權最大OI落在22,300點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.01上升至1.06。VIX指數下降0.31至19.01。外資台指期買權淨金額-0.2億元 ; 賣權淨金額0.59億元。整體選擇權籌碼面偏多。

整體上，群益期貨建議，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為三千餘口，買權賣權OI增量持續拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態；外資期現貨保守布局，自營商選擇權樂觀態勢，月、周選保守格局，整體籌碼面略為樂觀。