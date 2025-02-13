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2月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北13日電

台北股市今天上漲109.66點，收23399.41點。2月電子期收1290.50點，下跌2.30點，逆價差3.19點；2月金融期收2163點，上漲9點，正價差3.84點。

2月電子期以1290.50點作收，下跌2.30點，成交558口。3月電子期以1294點作收，上漲0.60點，成交3口。

電子現貨以1293.69點作收，上漲1.34點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差3.19點。

2月金融期以2163點作收，上漲9點，成交341口。3月金融期以2166點作收，上漲8點，成交5口。

金融現貨以2159.16點作收，上漲6.58點；2月金融期貨與現貨相較，正價差3.84點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

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2月電子期金融期齊漲

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