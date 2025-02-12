直得、亞德客 押逾60天

DeepSeek效應持續發酵，AI技術及應用將從雲端走向邊緣，市場預測有助AI機器人發展，機器人概念股中的傳動元件業者包括直得（1597）、亞德客-KY（1590）近一周來緩步盤堅向上。直得昨（12）日一度攻上漲停，終場收在109.5元，漲幅6.3%；亞德客-KY漲多拉回，但仍守住5日均線。

法人表示，直得為全球前三大微型線性滑軌元件製造商，也生產線性馬達零組件，跨足微型六軸機器手臂，積極布局人形機器人領域。由於微型手臂適合用在大量組裝線，初期鎖定美國市場與代工產業，未來不排除進軍生技醫療等。在產業應用方面，目前以半導體需求較明確，預估首季半導體訂單將較去年第4季增溫。

亞德客-KY去年合併營收306.5億元、年增2.8%，稅後純益76.2億元、年增9.4%，每股純益（EPS）達38.12元，營收、獲利雙創歷史新高。元月因工作天數較少，營收22.2億元，年減22%，仍創同期次高。

法人預估亞德客-KY今年營收將有高個位數成長，除日均出貨量已連兩月增長，氣動產品產能利用率也提升至九成以上，線性滑軌營收貢獻可由去年人民幣5億元提升至6億元。

亞德克表示，今年中國整體氣動元件市場看低個位數成長，亞德克資本支出規劃新台幣20至30億元，與去年相當，預計旺季會落在第2季。權證發行商表示，投資人若看好直得與亞德客-KY後續表現，可以挑價內外10%以內，有效天期60天期以上權證介入，透過權證以小金搏大利。