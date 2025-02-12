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國巨、台達電 四檔放閃
全球被動元件龍頭大廠村田製作所看好在AI需求帶動下，MLCC需求將大幅成長，國巨（2327）、台達電（2308）等供應鏈營運將受惠，權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。
全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所社長中島規巨預告，AI浪潮帶旺被動元件產業，接下來的一年AI伺服器相關應用，將帶動MLCC需求將成長一倍以上下，加上AI伺服器相關應用則維持強勁拉貨動能，Edge AI應用加速成長，帶動被動元件產業供需轉佳。
國巨公告將收購日本上市公司芝浦電子（Shibaura Electronics），持續壯大產業地位，外資系券商持正面看法回應，認為多貢獻營收5%、純益3%。
在第1季展望上，受農曆年節與傳統淡季影響，市場認為國巨營收與毛利率將處全年谷底，預估全季營收288.9億元，季減3.6%、年增1.3%，毛利率34%，稅後純益46.1億元，季減9.2%、年增0.1%，每股純益（EPS）8.8元。
展望全年，受惠AI需求，加上啟動收購日本上市公司芝浦電子，有望於今年第3季完整併入芝浦電子財報，市場預估今年為1,371億元，年增12.7%，毛利率35.5%，稅後純益243.5億元，年增17.1%，EPS成長至46.9元。
台達電方面，AI電源去年營收比重為4%至5%，今年占比將提升，且因為AI與資料中心產品毛利率較佳，相關成長有助於整體毛利率提升，加上水冷散熱產品在去年營收比重近1%，約六至七成集中於去年第4季出貨下，相關營收在今年可望倍數成長，市場預估台達電今年EPS可進一步成長為18.3元。
權證券商建議，看好國巨、台達電後市的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期120天以上的商品入手。
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