全民權證／所羅門 二檔搶鏡

所羅門（2359）元月營收3.22億元，年增62.6%，月增14.8%。中國AI新創公司DeepSeek推出低成本AI模型後，市場認為將有助AI應用普及，所羅門股價受激勵。

法人分析，所羅門透過與輝達合作，將解決方案整合至輝達Isaac機器人平台，提升機器人搭配視覺的運動規劃及控制，將可在自動化技術有所突破，滿足產業對更智慧、更靈活且更具擴展性解決方案需求。除透過與輝達合作，持續推動新一代智慧高效自動化系統，隨AI算力門檻降低，各項AI應用更為普及，也將帶動所羅門機器人視覺系統接單。

權證發行商建議，看好所羅門後市的投資人，可挑選價內外20%以內，120天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供）