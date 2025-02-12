全民權證／所羅門 二檔搶鏡
所羅門（2359）元月營收3.22億元，年增62.6%，月增14.8%。中國AI新創公司DeepSeek推出低成本AI模型後，市場認為將有助AI應用普及，所羅門股價受激勵。
法人分析，所羅門透過與輝達合作，將解決方案整合至輝達Isaac機器人平台，提升機器人搭配視覺的運動規劃及控制，將可在自動化技術有所突破，滿足產業對更智慧、更靈活且更具擴展性解決方案需求。除透過與輝達合作，持續推動新一代智慧高效自動化系統，隨AI算力門檻降低，各項AI應用更為普及，也將帶動所羅門機器人視覺系統接單。
權證發行商建議，看好所羅門後市的投資人，可挑選價內外20%以內，120天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（統一證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言