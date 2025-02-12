全民權證／譜瑞 挑逾五個月
譜瑞-KY（4966）今年第1季單季營收估約41.6億元，季成長1.1%，稅後純益7.2億元，每股純益（EPS）8.9元。因DeepSeeK推升整體終端裝置的AI滲透率，使得高階IC需求提升，預估譜瑞全年營收189億元，年成長16.2%，稅後純益34.4億元，年成長32.8%，EPS達42.4元。
根據各家研調機構統計，2025年整體PC出貨量呈現中個位數成長，另外AI PC方面，譜瑞受惠高階NB持續被AI（DeepSeeK）滲透率帶動，其中主要是USB4 RETIMER貢獻最多，已成公司第一大營收來源。市場看好譜瑞今年營收可望雙位數成長。
看好個股後市投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期150天以上的商品參與行情，但應善設停利停損。（永豐金證券提供）
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