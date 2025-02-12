全民權證／亞光 選價內外10%
亞光（3019）因輝達（NVIDIA）財報、「GTC大會」將陸續登場，市場預期執行長黃仁勳將持續談論人型機器人發展，且訊息偏向正面，吸引資金提前卡位，年後股價盤堅向上。
法人指出，亞光於3D感測技術具TOF及MEMS兩種影像處理技術，搭配既有非球面模造玻璃晶片優勢，打入車用鏡頭市場。亞光除與LGIT合作拓展車載及高階智慧手機鏡頭市場，擴大菲律賓廠生產規模外，並領先跨足Metalens領域，採直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，應用涵蓋手機臉部辨識及AR的WAVE GUIDE，奠定成長動能。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日180天以上認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）
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