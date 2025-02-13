期貨商論壇／生技期 利多加持

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

藥華藥（6446）1月營收10.6億元，年增1.08倍，主要來自罕見血癌新藥Ropeg在美國與全球市場穩健銷售，已連續三個月營收突破10億元。為因應全球市場對藥品的需求成長，藥華藥斥資51億元興建竹北廠及17億元興建后里廠，竹北廠2026年將正式量產銷售，可望帶動營收持續創高，受強勁的基本面激勵，藥華藥股價來到歷史高點。保瑞受惠於產品組合優化，1月營收16.4億元，年增33.59%，帶動股價來到今年新高，蓄勢再戰千元大關。

技術面來看，在生技權值股的帶動下，臺灣生技期貨於6日跳空突破4,000點整數關卡壓力，12日再度跳空上攻，波段攻勢延續，短線震盪過後仍有機會再攻。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦的產業，契約規模約為21萬元，保證金為15,000元，槓桿約為14倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度做加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

期貨交易 生技類股 藥華藥

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