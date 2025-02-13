期貨商論壇／航運期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理
航運業示意圖。路透
航運業示意圖。路透

美國總統川普自上周與日本首相石破茂會晤後，宣布陸續針對各國實行對等關稅政策；而本周初川普先針對進口鋼鋁課徵關稅25%，目前市場仍謹慎看待後續的關稅政策。

紅海部分，近一年首艘名為「Salalah LNG」的船隻順利通過，對相關海運的作業恐會開始影響，但目前在中東局勢上仍不穩定，以色列總理日前宣布，若哈瑪斯不在本周六中午釋放人質，加薩停火將結束，軍方將會繼續戰鬥直至擊敗哈瑪斯。

台股方面，目前仍等待川普的對等關稅政策，整體格局仍在大區間震盪，聯準會也表示不要忽視川普關稅政策對經濟的影響；至於航運指數，陽明海運（2609）及萬海皆表示須關注中東情勢，等待蘇伊士運河確保人員貨載安全無虞後，再研議，而目前全球仍無航商宣布回歸紅海航線，但有法人預估，非聯盟航商應會搶先恢復，聯盟航商遲早會跟進，海運的供給過剩恐愈發嚴重，未來仍須關注川普、以色列與哈瑪斯態度。

若希望參與整個航運業整體股價表現的投資人，可以考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其標的為航運指數，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業。該期貨為小型化契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

川普 期貨交易 關稅

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