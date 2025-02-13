台指期 多方架構不變

台股昨（12）日呈現開高走低格局，終場指數下跌94點、跌幅0.4%，收在最低的23,289點；台指期同樣開高走低，終場小跌19點、收23,315點。期貨商表示，由於目前所有均線維持多頭排列，多方架構不變，預期短線震盪過後有機會再攻。

股期雙市昨日呈現正價差為25.25點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少982口至6,619口，其中外資淨空單減少125口至31,214口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少625口至4,378口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單略縮，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI，差距為2,000餘口，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨略轉樂觀，自營商選擇權樂觀態勢，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股昨日挑戰1月22日頸線位置未成，目前台股形成壓縮三角收斂，短線仍以保守震盪格局看待。

元富期貨認為，台指期昨日開高走低，早盤在電子權值股的推升下，指數一度大漲超過200點，不過來到23,500點關卡，獲利了結賣壓再度出籠，終場指數由紅翻黑，日K連三黑。目前指數微幅失守5日線，不過所有均線維持多頭排列，多方架構不變，短線震盪過後有機會再攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000 點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,100點。全月未平倉量put/call ratio值由1.03下降至1.01，VIX指數上升0.01至19.32。

整體來說，昨日大盤收最低、且跌破5日線，加上歐盟針對川普關稅政策未來將採取反制措施，但尚未公布相關細節下，近期消息面較為混亂，投資人需留意自身風險。