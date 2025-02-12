2月電子期跌 金融期漲

期貨公會理事長陳佩君在去年初公開表達總統賴清德所提台灣成為亞洲資產管理中心、推動金融科技創新、發展永續金融等六大金融政策後，展望今年，將持續優化制度提升期貨商國際競爭力、推動新商品，並在打擊詐騙、資安防護及永續金融各面向繼續努力。

2025-02-11 23:27