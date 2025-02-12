快訊

LINE免費貼圖3款！這款終身使用＋1 還有喵皇撒嬌日常貓奴快下載

意外發現父母幫存4000萬股票！她感激「卸重擔」 過來人提一重點打醒美夢

李宗瑞花燈又得獎！曝夜店「撿屍」入監後心境：已懂自我省思

2月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北12日電

台北股市今天下跌94.30點，收23289.75點。2月電子期收1292.90點，下跌3.95點，正價差0.55點；2月金融期收2154.20點，上漲5.60點，正價差1.62點。

2月電子期以1292.90點作收，下跌3.95點，成交466口。3月電子期以1298點作收，下跌0.85點，成交8口。

電子現貨以1292.35點作收，下跌9.04點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.55點。

2月金融期以2154.20點作收，上漲5.60點，成交350口。3月金融期以2155.20點作收，上漲3點，成交3口。

金融現貨以2152.58點作收，上漲4.77點；2月金融期貨與現貨相較，正價差1.62點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

期貨公會：今年五面向升級

2月電子期跌 金融期漲

2月電子期漲 金融期跌

2月電子期金融期齊漲

相關新聞

期貨公會：今年五面向升級

期貨公會理事長陳佩君在去年初公開表達總統賴清德所提台灣成為亞洲資產管理中心、推動金融科技創新、發展永續金融等六大金融政策後，展望今年，將持續優化制度提升期貨商國際競爭力、推動新商品，並在打擊詐騙、資安防護及永續金融各面向繼續努力。

期貨商論壇／上銀期 價量強勁

上銀（2049）為全球第三大滾珠螺桿與線性滑軌廠，1月營收19億元，月減7.9%、年增5.5%，雖受農曆年休假、工作天數...

期貨商論壇／生技期 利多助攻

臺灣證券交易所編制的生技醫療指數中，藥華藥（6446）占比重達20.03%，因此藥華藥的股價表現牽引著生技指數，自1月以...

大立光、玉晶光 認購夯

市場盛傳蘋果本周將在官網發布新款iPhone SE，以這款平價機型刺激銷售，相關供應鏈如台積電（2330）、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等有望受惠，為首季淡季營運增添柴火。法人看好蘋果概念股後市表現，相關權證可伺機布局。

鴻海、和碩 四檔紅火

鴻海（2317）、和碩（4938）有望受惠蘋果新機推出，尤其透過新款iPhone SE的平價機型刺激銷售，推動相關概念股...

台積 瞄準逾五個月

市場傳出蘋果可望發表價格親民的新iPhone SE，由於蘋果是台積電（2330）的主要客戶，蘋果推出新機，台積電將優先受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。