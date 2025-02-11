期貨公會：今年五面向升級

期貨公會理事長陳佩君在去年初公開表達總統賴清德所提台灣成為亞洲資產管理中心、推動金融科技創新、發展永續金融等六大金融政策後，展望今年，將持續優化制度提升期貨商國際競爭力、推動新商品，並在打擊詐騙、資安防護及永續金融各面向繼續努力。

陳佩君表示，近年積極向期交所建議推出符合市場需求的產品，並獲得採納，例如去年分別在盤後交易時段推出台積電期貨與聯電期貨，主要考量國內交易人在美股交易時段可同步管理國內股票部位風險，提升交易及避險效率。此外，微型臺指期貨亦於7月上市，成交量表現亮眼，顯示市場對該商品的高接受度。

同時，建議開放更多元化的期貨ETF商品，已獲主管機關正面回應，期貨公會期望今年能進一步推動期貨ETF市場發展，為投資人提供更多選擇。

對於今年展望，為推動台灣成為「亞洲資產管理中心」，陳佩君將持續透過法規調適平台、金融建言白皮書等，向主管機關與期交所提出法規鬆綁及業務開放建議。例如，公會已於年初建議推出周一或周五到期的選擇權商品，以及微型台指選擇權，以滿足市場對更靈活交易工具的需求，提升台灣期貨市場的國際競爭力。

在資本運用方面，公會也向主管機關提出調整調整後淨資本額（ANC）計算方式的建議，以提高期貨商的資金運用及經營效益。此外，將強化反詐騙與人工智慧（AI）應用。

同時，因應AI技術快速發展，期貨公會也將與時俱進，協助業者提升AI技術應用，同時強化相關資安規範與風險管理機制，確保科技創新能夠在安全合規的基礎上發展，並推動業者進行員工技能轉型，使人力資源能與新興科技並行發展。

陳佩君表示，期貨公會的使命不僅是依循政策推動各項工作，更將因應金融環境變遷及主動瞭解業者實務運作面臨問題，積極研訂對策；同時，在政策推動過程中，期貨公會將持續做好橋梁與協助的角色，協助主管機關及期交所推展政策，亦扮演業者與主管機關、周邊單位的溝通橋樑，凝聚共識，集結群力共促期貨市場蓬勃發展，為台灣期貨市場創造更具競爭力的發展環境。