期貨商論壇／生技期 利多助攻

臺灣證券交易所編制的生技醫療指數中，藥華藥（6446）占比重達20.03%，因此藥華藥的股價表現牽引著生技指數，自1月以來由於基本面、消息面均傳來利於股價的消息，給予生技醫療指數強勁推升力道。

藥華藥因罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）的競爭藥物Pegasys於歐洲、美國、加拿大以及其他國家將延後出貨，而Pegasys的替代藥品為Ropeg，而藥華藥表示其具備Ropeg穩定供應的能力，美國FDA則公告，2025年第4季之前Pegasys的供應將更加受限，預計2026年方能恢復供貨。

藥華藥竹北廠於6日上樑開工，預計2025年底完工。新竹生醫園區，占地逾5萬平方公尺，建築包含地下二層、地上八層，為成立以來最大的建廠規模，由於擴大資本支出，也顯見基本面穩健。

另一生技股智擎除技術面周漲25.3%外，三大法人於上周連續五個交易日呈現買超，共計買超3,527張，但向上價格乖離過大，近日股價連二日浮現賣壓。

（永豐期貨提供、記者周克威整理）

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