期貨商論壇／上銀期 價量強勁

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照
上銀董事長卓文恒。聯合報系資料照

上銀（2049）為全球第三大滾珠螺桿與線性滑軌廠，1月營收19億元，月減7.9%、年增5.5%，雖受農曆年休假、工作天數減少，較前一個月衰退，但整體仍受惠半導體及關鍵零組件成長，貢獻力道仍超越去年同期。

上銀目前整體訂單能見度約二至三個月，受到川普提出關稅政策影響，短期急單較多，以第1季而言，受惠半導體及航太訂單持續成長，自動化、新能源等產業訂單較穩定，稅後淨利有望成長。

上銀受惠半導體動能持續強勁、日本航太產業繼續耕耘，帶動晶圓移載系統、晶圓裝卸機、迴轉工作台等出貨。機器人部分，除工業型關鍵零組件外，攜手美國物流新創公司合作發表新一代專用型的物流機器人，預計今年先小量出貨，年底逐步放量。

技術面來看，上銀期貨2月4日以帶量長紅K站上所有均線之上，並突破箱型橫盤整理上緣，帶動指數與均線轉為上行趨勢，11日股價再度以爆量長紅作收，並創歷史新高價位，整體價量仍相當強勁，有利後市發展。

（國票期貨提供、記者周克威整理）

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上銀 半導體 期貨交易

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