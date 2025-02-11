全民權證／亞德客 兩檔有戲

亞德客-KY（1590）2025年營運前景良好，預估第2季為全年高點，第3、4季也有望維持高檔水準。法人看好，隨著大陸市場逐步復甦與公司策略布局的奏效，2025年營收表現預期優於2024年。

隨著大陸政府預期推出更積極的貨幣與財政政策，市場需求回溫的機會增加，亞德客也針對各產業復甦狀況制定銷售策略，有望進一步提升大陸市場占有率。基於強勁的營運動能，法人將投資評等調整為「買進」，包括電子設備、包裝機械、機床設備與車用等領域需求表現佳，其中電子設備訂單能見度預期可延續至2025年上半年。

看好亞德客-KY後市股價表現的投資人，可選價內外10%內、剩餘天數逾120天權證介入，以小金搏大利。（群益金鼎證券提供）

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