全民權證／創意 押價內外10%
創意（3443）去年每股純益（EPS）25.75元，低於前年，主因大陸設計定案業務受到相關禁令影響。法人預期，今年創意全年營收將雙位數成長。
大陸AI新創DeepSeek推出低成本AI模型，有助大型雲端服務供應商（CSP）開發自研晶片，利於創意營運。由於川普新政鼓勵加密貨幣，法人表示，去年下半年起創意在加密貨幣訂單已陸續增溫，預期量產營收將在今年發酵。另外DeepSeek模型推出後，震撼科技業，分析師認為，因ASIC需求增加，且隨著委託設計（NRE）業務增多，創意毛利率有機會提高。
權證發行商表示，看好創意的投資人可挑選價內外10%左右，60天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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