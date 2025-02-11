全民權證／創意 押價內外10%

市場盛傳蘋果本周將在官網發布新款iPhone SE，以這款平價機型刺激銷售，相關供應鏈如台積電（2330）、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等有望受惠，為首季淡季營運增添柴火。法人看好蘋果概念股後市表現，相關權證可伺機布局。

2025-02-11 22:38