大立光、玉晶光 認購夯

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

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市場盛傳蘋果本周將在官網發布新款iPhone SE，以這款平價機型刺激銷售，相關供應鏈如台積電（2330）、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等有望受惠，為首季淡季營運增添柴火。法人看好蘋果概念股後市表現，相關權證可伺機布局。

蘋果若發布新款iPhone SE平價手機，不但能刺激銷售，也能進一步吸引使用Android手機的用戶轉換。其中，先進鏡頭廠大立光（3008）、玉晶光（3046）有望受惠。權證券商表示，看好蘋果概念股表現的投資人，可利用資金門檻低的權證介入。

蘋果預計推出全新的iPhone SE 4，規格大幅升級，後鏡頭畫素從1,200萬提升至4,800萬，前鏡頭畫素從700萬升至1,200萬，螢幕升級至6.1吋OLED，充電接口由Lightning改為Type-C。

摩根士丹利（大摩）證券指出，蘋果供應鏈後市可期。因受益於邊緣AI發展，儘管目前市場對iPhone更換需求預期較低，但近期蘋果管理層釋出三利多因素：蘋果換機潮潛力、逐步向非英語國家推廣、2025年下半年iPhone 17的重大升級，皆是iPhone供應鏈的主要催化劑，受惠台廠包括：大立光、玉晶光等。

市場預期，iPhone SE 4全年銷量將達1,800至2,100萬支，為蘋果手機出貨量提供強勁動能。

根據調查數據顯示，目前全球已有近3億支蘋果手機機齡超過四年，進一步帶動換機需求。展望2025年，隨著iPhone 17與iPhone SE 4的雙重挹注，預期iPhone出貨量將年增約4%，達2.4億支，顯示蘋果在高性價比與旗艦產品策略下，出貨表現有望持續成長。

法人分析，大立光、玉晶光下半年將受惠iPhone 17系列推出，規格再度全面升級，預期前鏡頭從1,200萬畫素提升至2,400萬，潛望鏡頭則從1,200萬提升至4,800萬，Pro系列的RAM從8GB增至12GB顯著升級有望強化市場競爭力，吸引高端用戶換機。

此外，Apple Intelligence的支援地區和功能完整性也預期在2025年持續完善，搭配全年兩波新品發表，有望助推蘋果在全球智慧型手機市場的需求成長與市佔率提升。

看好大立光、玉晶光等後市的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過60天以上的權證入手，藉以放大槓桿利潤。

iPhone 蘋果概念股

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