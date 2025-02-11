全民權證／川湖 優選逾200天
川湖（2059）受惠國際房市回溫需求提振，預計聯準會降息更加大刺激美國消費及買房需求，在房地產市場轉強下，更多裝潢廚具的導軌需求有望雙位數增長，另外於AI伺服器出貨訂單挹注可望刺激營運持續成長。
AI伺服器是推動伺服器市場向上成長的最強大引擎，川湖在過去2024年第2季在整體伺服器市場的滲透率已到29%、近三成大關。川湖保有超高AI伺服器導軌市占率優勢，鞏固在AI供應鏈的地位。法人指出，在HGX架構下導軌基本都由川湖獨家供應，整體的單價及產值相當可觀，近期Power Shelf擴大導軌設計需求，進一步擴大川湖的AI伺服器的貢獻。
權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%、有效天期逾200天的認購權證。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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