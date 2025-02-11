鴻海、和碩 四檔紅火

鴻海（2317）、和碩（4938）有望受惠蘋果新機推出，尤其透過新款iPhone SE的平價機型刺激銷售，推動相關概念股表現，權證券商建議，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的相關認購權證介入。

蘋果本次推出的iPhone SE為第四代機型，搭載A18晶片，配備USB-C、外型接近iPhone 14。此外，iPhone SE 4據稱將可運作Apple Intelligence，是最便宜並擁有AI功能的iPhone。

另外，蘋果Apple Intelligence推動iPhone 16的換機需求。因此，預計隨著此功能進一步擴展至非英語系國家，在2025年下半年將進一步帶動iPhone產量增長。

鴻海受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，「雲端網路產品類別」與上月相比顯著成長，1月營收5,387億元，創下歷年同期次高，預估第1季表現將優於過去五年平均水準。

法人表示，鴻海AI伺服器預估出貨量將逐季攀升，在整體伺服器營收的占比將超過 50%。目前水冷設計問題已緩解，GB200逐步出貨，預估鴻海今年上半年GB200出貨量為3,000櫃，主要客戶為Microsoft、X AI及Oracle。

和碩1月營收1,053.22億元，月增2.81%、年減3.69%。受惠消費性電子業務增長，和碩表示，今年應該是AI PC快速成長的一年，應用也會愈來愈多，預期將帶動和碩資訊產品業務增長。通訊產品類方面，隨著公司在5G、6G、WiFi 7或5G專網事業都有一些進展，今年在網通業務將有一定成長幅度。而智慧手機產品則依據客人需求作相對應調整。

法人認為，今年首季仍為傳統消費性電子淡季。不過，時間拉長來看今年營運，和碩預期資訊產品、消費性電子及網通業務表現皆會優於去年。