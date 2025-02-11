台積 瞄準逾五個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

市場傳出蘋果可望發表價格親民的新iPhone SE，由於蘋果是台積電（2330）的主要客戶，蘋果推出新機，台積電將優先受惠，相關權證也因此受到矚目。

台積電日前公布1月營收2,932.8億，月增5.4%，年增35.9%，由於受惠AI晶片需求強勁，帶動先進製程與先進封裝產能滿載，元月營收淡季不淡，對全年的財務展望維持不變。法人認為，元月營收略優於預期，傳統淡季影響較小。

法人觀察，有關市場關注的關稅議題，台積電多次表示關稅主要都是由客戶負責。其次，晶片關稅將不利於下游的硬體製造回流美國，研判關稅對於台積電的影響不大，但恐造成科技產業的結構性通膨，進一步降低本來就已經疲弱的消費性復甦。法人目前維持對台積電樂觀的預期並重申對台積電增加持股評等。

另一方面，美國總統川普可能以關稅強迫台積電把更多先進晶片產線移往美國，台積電即將在美國舉行的董事會也備受矚目。

根據外電報導，台積電可能會加速把先進製程移到亞利桑那州晶圓廠、或是在美國建立先進封裝產能以及承諾擴大投資，作為與川普談判晶片關稅的籌碼，也使得近來投資人對台積電看法略顯觀望。

權證發行商表示，投資人若看好台積電後續表現，可以挑選價內外5%以內，150天期以上的認購權證參與，透過權證以小金搏大利。

台積電 美國 關稅

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