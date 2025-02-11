蛇年股市震盪機率高 野村投信推全天候債券策略攻守皆宜

美國總統川普的移民與關稅政策相繼推出，對於美國經濟與通膨的影響仍待觀察，美股中長線前景雖持續看好但波動也增加，布局債券降低風險顯得更加重要。野村投信表示，經驗顯示投資等級債券的波動度明顯偏低，最適合納入投資組合，由於短期內美債殖利率將持續區間整理，長期則可受惠於利率緩降走勢，投資人可選擇債種多元配置且可依據環境靈活調整的全天候債券策略，掌握債市投資契機。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟表示，從過去20年的統計數據來看，投資等級的浮動利率債與固定利率企業債，年化波動度均明顯低於非投資級債、可轉債及美國股票指數。利率敏感度極低的浮動利率債，長期年化波動度僅約2%，而固定利率投資級債如果排除升息期間的年化波動度更可低至6%以下。如果投資組合以浮動利率與固定利率投資級債為主軸，並在不同貨幣政策環境（升息/降息/持平）中適當的轉換標的，將有助降低整體投資組合長期的波動風險，也就能打造一個適合長期持有的全天候債券策略之基石。

過去30年美國公債殖利率大趨勢向下，因此浮動利率債已經慢慢淡出許多投資人與債券型基金的投資雷達，雖然一般債券型基金也可布局這個債種，但因為產品設計或者參考指標的限制，多數基金在任何時點下不會大幅加碼浮動利率債。野村投信全天候債券策略，設計的初衷就是要能在各種經濟循環中追求債券的投資機會，所以在升息環境下可以高比重的配置在浮動利率債，藉以抵禦利率風險。

全天候債券策略的投資標的會以投資等級債券為主，比重至少70%，除了浮動利率債外，還會依市場的狀況配置次順位的金融債與混合資本債，這些債券分別由金融與非金融的大型優質企業發行，絕大多數的發行人都具有投資等級的信用評等，但因為次順位債的償債順位低於主順位債，所以次順位債券會提供較高票息，且信用利差也會較大，因此有較大收斂空間。

林詩孟指出，預期短期內美債殖利率將處於高檔震盪，6月份可望見到今年第一次降息，浮動利率債券預估將配置約35%。至於非投資等級債券，由於美國經濟仍相當強韌，有利於非投資等級債企業的財務品質，違約率將可維持在相對低檔，非投資等級債券具有較高的殖利率收益以及較大的信用利差，受到利率波動的影響將對較低，因此預估將配置約15%。