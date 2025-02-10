全民權證／鼎基 挑價內外10%

鼎基（6585）不受元月營運天數減少影響，元月營收突破3億元大關，達3.17億元，逆勢創下歷史新高，並較去年同期成長21.29%、較前月成長6.34%，繳出亮麗成長佳績。

鼎基為全球前三大熱塑性聚氨基甲酸酯（TPU）產品製造廠，TPU薄膜產品營收占比約89.86％、TPU密封件5.65％、TPU管帶產品4.4％，產品應用於車用、醫材及電子材料等領域。2024年前三季EPS已達8.19元，法人估2024全年EPS上看9.8元。隨屏東新廠二期擴建完成，高端新品開始生產，鼎基切入美國市場，輸美營收占比拉高至四成以上。

權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、90天期以上的中長天期權證。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）