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全民權證／貿聯 兩檔閃金光

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

貿聯-KY（3665）受惠今年高速運算（HPC）產品出貨強勁，元月營收締新猷，加上合併效應顯現，近日投信啟動回補，外資也偏多操作。

貿聯-KY元月合併營收55.5億元，月增19.6%，年增30.5%，除來自工業用線數出貨量上揚外，資訊用線束中的高速運算客戶出貨量持續強勁，以及電器用線束出貨增加扮演重要關鍵。法人指出，貿聯-KY自去年第4季起將Easys及Cable Connection兩家公司併入財報，由於進入半導體設備資本支出上升周期，大廠客戶對於Box build品項需求提升，今年訂單能見度佳。

權證發行商建議，可買進價內外10%內，距到期日120天以上的相關認購權證。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 貨量 貿聯

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