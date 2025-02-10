聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／貿聯 兩檔閃金光
貿聯-KY（3665）受惠今年高速運算（HPC）產品出貨強勁，元月營收締新猷，加上合併效應顯現，近日投信啟動回補，外資也偏多操作。
貿聯-KY元月合併營收55.5億元，月增19.6%，年增30.5%，除來自工業用線數出貨量上揚外，資訊用線束中的高速運算客戶出貨量持續強勁，以及電器用線束出貨增加扮演重要關鍵。法人指出，貿聯-KY自去年第4季起將Easys及Cable Connection兩家公司併入財報，由於進入半導體設備資本支出上升周期，大廠客戶對於Box build品項需求提升，今年訂單能見度佳。
權證發行商建議，可買進價內外10%內，距到期日120天以上的相關認購權證。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言