全民權證／祥碩 選逾五個月

祥碩（5269）1月合併營收8.51億元，月成長33.7%，與去年同期相比為年增23.7%，創下單月新高，法人分析指出，主要受惠大客戶的AM4舊平台庫存去化告一段落，AM5新平台重啟備貨。

法人看好祥碩第1季營運成長雙位數，短期動能在IC設計族群中相對強勁、大客戶全新Ryzen 9000系列與Ryzen PRO系列處理器持續擴大在桌機領先地位，預期此市占率提升態勢將延續至2026年，有利南橋晶片組代工的祥碩，100%購併科點半導體，直接挹注獲利，且祥碩從既有PC與伺服器領域，邁入市場更大工控應用。

看好祥碩的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上認購權證。（元大證券提供）

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