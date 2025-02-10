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台積電、聯發科 押120天期

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股面臨美國川普政府對等關稅威脅，昨（10）日大幅拉回226.13點收23,252.14點，權值股同步拉回。不過，法人認為，具有基本面優勢的台積電（2330）、聯發科（2454）等電子股長線看好，後續仍有表現空間。

中國大陸公司推出DeepSeek造成半導體市場波動，不過，投資圈多數認為此消息有利於人工智慧（AI）長線發展。本國投顧法人分析，DeepSeek讓市場看見算力堆疊並非加強AI算力唯一解方，使雲端服務廠（CSP）的晶片選擇有更多彈性，有助CSP加速開發及採用自研特殊應用晶片（ASIC），有利加速更多AI及邊緣AI（edge AI）應用發展，刺激個人電腦、手機等終端消費產品需求。

法人強調，若DeepSeek模式確實會改變市場，輝達或將失去獨占優勢，然對台積電而言，輝達占其營收估不到15%，短期或對毛利率有所影響，但長期基於AI應用總量增加，台積電仍將受益。至於關稅議題，台積電在先進製程具有定價優勢，可將關稅成本轉嫁，對台積電影響應不大。

聯發科在旗艦SoC熱銷及關稅不確定性的提前拉貨效應帶動下，2024年第4季財報及2025年第1季財測皆優於市場預期，增強短期營運信心。聯發科2025年營運將聚焦於AI轉型，GB10、WoA、車用智慧座艙、特殊應用晶片（ASIC）等AI相關晶片，預計將於下半年陸續量產，並於2026年帶來顯著營收貢獻。

權證發行商建議，可挑選價內外5%以內、120天期以上的中長天期權證參與行情。

AI 台積電

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