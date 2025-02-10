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富邦金、國泰金 四檔聚焦

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受到美國總統川普預告課徵關稅影響，台股回檔，盤面上金融類股相對不受到干擾，上市金融保險類股指數逆勢收漲0.5%，指標股富邦金（2881）、國泰金（2882）均收紅。發行券商指出，對於金融族群後續表現看多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人認為，盤面被不確定性壟罩，金融股表現相對穩健，近期美國債券殖利率波動放緩，儘管資本利得展望仍不樂觀，但預期銀行業將受惠於較高利率展望及殖利率曲線回歸正斜率，將對於淨利收、避險收入等均有正面挹注，尤其正斜率有助銀行存款結構避免進一步惡化。

富邦金1月自結稅後純益152.1億元，每股純益（EPS）為1.11元。各子公司營運績效優異，其中，台北富邦銀行1月稅後純益創下歷史單月新高紀錄。

國泰金1月稅後純益達144.9億元，年成長54%，EPS達0.99元。各子公司核心業務動能強健，獲利表現優異，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信稅後純益皆創同期新高。

展望後市，法人指出，目前台灣處升息循環尾聲，且美國已啟動降息循環，將使台灣國銀短期間資金成本下降，隨台美利差縮小、換匯業務需求轉弱，外幣資金運用重回傳統的放款業務，有望帶動淨利差落底回升。此外，14家金控在2024年的獲利創新高，全年EPS勝過2023年，可望有高殖利率題材提供下檔支撐。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證。

國泰金 富邦金

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