期貨商論壇／永續期 操作靈活

最新美國非農就業人數顯著低於預期，僅14.3萬人，但失業率下降，且上月就業人數前值再次上修，整體仍為不差的就業報告，雖本次人數較預期低，主因加州山火與冬季寒流等因素，造成就業人數較低。

就業狀況仍為聯準會相當關心指標，若勞動市場出現嚴重惡化，如每月就業人數多次、且持續低於10萬人，或失業率大幅上升，將令聯準會再次啟動降息，否則聯準會將維持當前政策方向，暫緩降息可能性較高，市場亦普遍預期利率政策短時間將維持不變，未因鷹派立場造成市場波動。

隨美股財報季告一段落，主要科技權值財報表現普遍仍佳，當前利率將維持更久情境下，台股永續指數相關成分股，具永續經營能力企業，應對利率緩降的經營環境，與美國總統川普關稅紛擾中較為穩健，且本年度將試行碳稅申報，訂於2026年將實施碳稅正式開徵，永續節能經營佳的企業將具優惠稅率課徵優勢，對碳稅相關支出影響有限。

投資人可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬於小型契約，交易門檻低。主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，涵蓋半導體、金融、傳產等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活，方便投資人關注ESG議題後續發展。

（統一期貨提供）

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