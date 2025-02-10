台指期 外資加碼空單

台股在市場擔憂貿易戰升級中，拖累昨（10）日開低走低，終場大跌226點、收在23,252點；台指期也下跌182點、至23,246點。期貨商說，台指期目前漲多拉回，不過仍然站在所有均線之上，因此在跌破重要支撐季線前，短線震盪過後有機會再攻。

股期雙市昨日為逆價差6.14點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少398口至7,113口，其中外資淨空單增加1,099口至30,961口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,441口至4,381口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權作布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為100餘口，買權賣權OI總量相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空皆無明顯表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權樂觀態勢，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股目前續做三角收斂型態，短線在量能無法明顯回升下，仍以保守震盪格局看待。

元富期貨認為，電子權值股領跌，台指期昨日開低走低，盤中一度下跌近300點，不過，回測月線有出現買盤拉抬，收斂指數跌幅，以十字黑K棒作收；目前指數漲多拉回，不過仍然站在所有均線之上，因此在跌破重要支撐季線前，短線震盪過後有機會再攻。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,600點，周賣權最大OI落在22,800點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200點。全月未平倉量put/call ratio值由1.15下降至1.01，VIX指數上升0.81至19.52。

整體來說，受川普啟動新一輪關稅戰影響，台股仍守穩5日線上，後續須留意川普動態以及今、明聯準會主席鮑爾的聽證會，還有美國CPI數據。