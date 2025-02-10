期貨商論壇／川湖期 動能升溫

川湖（2059）1月營收12.3億元，連續四個月創歷史新高，月增9.8%，年增88.1%。營收爆棚除GB200的貢獻外，客戶回頭採購H100，也是推升營收亮眼的主因。輝達GB200伺服器滑軌在2024年12月小量出貨，今年第1季營運有望淡季不淡。川湖在對的趨勢上，2025年營運將欲小不易、成長可期。

由於川湖是輝達GB200與B200等Blackwell AI架構伺服器的滑軌主要供應商，隨著AI伺服器應用愈來愈多元，及雲端服務供應商自製ASIC伺服器，對川湖營收表現將有幫助。

川湖去年第4季單月營收突破10億元規模，稼動率近七成，預期2025年第4季稼動率可望達90%~100%，而若達100%，單月營收規模可達14億元，透過去瓶頸、製程優化，稼動率實際可做到130%，估算單月營收規模則可達18億元。

廠房擴建部分，川湖去年8月取得美國德州休士頓的土地及廠房，新廠產能預定2026年開出，設備從台灣整廠輸出，因為美國客戶有少數幾個案子，會在當地生產。

美國未來政策走向並不清楚，也可能對亞洲地區課徵關稅，認為地緣政治風險最低的地方就是美國，目前的規劃也符合當時的預期。川湖德州休士頓廠預期2026年將開出產能，增添川湖營運成長動能，投資人不妨可以留意川湖期（FGF）做相關操作。

（群益期貨提供）

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