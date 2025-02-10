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2月台股期指跌182點

中央社／ 台北10日電

台北股市今天終場跌226.13點，收23252.14點。2月台指期以23246點作收，下跌182點，與現貨相較，逆價差6.14點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨23428點、3月期貨23455點。

台股今天終場跌226.13點，收23252.14點，成交金額新台幣3253.17億元。

2月台指期貨以23246點作收，跌182點，成交5萬3019口；3月期貨以23260點作收，跌195點，成交1084口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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