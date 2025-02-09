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全民權證／華通 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

華通（2313）1月營收雖呈現月減，但市場普遍看好今年營運，因泰國廠產能已於2024年第4季開出，供應衛星客戶需求，今年第1季將量產。

華通為低軌道衛星板主要廠商，為天上衛星板主要供應商，地面接收站用板市占亦高。1月營收52.81億元，月減17.4%，年減8.7%。不過，投顧法人認為，2025年蘋果智慧手機iPhone主晶片及記憶體有望升級，高密度印刷電路板（HDI）等級提升，受惠於此，預估華通今年將較2024年進一步成長。

權證發行商表示，投資人如看好華通投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，如華通元富47購03（062495）、華通群益48購01（051521）。（元富證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

華通

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