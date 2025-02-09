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全民權證／胡連 挑價內外10%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

胡連（6279）目前客戶主要來自中國大陸，多為OEM車廠，主要為大陸自有品牌，受惠新客戶新訂單挹注，未來幾年營收將呈倍數增長。胡連拓展非大陸區業務，歐美市場品新客戶效益持續發酵；而亞太地區也將回溫，印尼新廠稼動率持續提升。

法人表示，新車型陸續上市、進入降息周期及充電樁建置速度加快等帶動，有望提高消費者購車意願。大陸市場2024年內銷燃油車銷售不如預期，但新能源車及出口銷量成長20%以上，近期新能源車市場滲透率提升到45%至50%，明年整體汽車銷售有望增長3%，胡連受惠。投資人可買進價內外10%內、距到期日90天以上權證，如胡連國泰47購01（728045）、胡連元大47購04（729059）。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

新能源車 胡連

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