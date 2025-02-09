台指期 短線樂觀操作

台股上周五（7日）呈開低走高格局，權值股持續走強，漲停家數高達38家，指數上漲161點，收在當日最高的23,478點，累計全周下跌47點，台指期收在23,431點，逆價差47.27點。法人表示，台股在波動率走低態勢下，短線拉回仍可樂觀操作。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少118口至75,11口，其中外資淨空單減少1,134口至29,862口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少449口至5,822口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權作布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為二千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選擇選方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空皆無明顯表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,300點，周賣權最大OI落在23,000點，月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08上升至1.15，VIX指數下降0.98至18.71。外資台指期買權淨金額-0.22億元、賣權淨金額0.51億元，整體選擇權籌碼面偏多。台股仍在大區間震盪，短期成功回補春節的向下缺口，須留意今日台積電（2330）公布的1月營收。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權樂觀態勢，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股回補2月3日空方缺口，目前在波動率走低態勢下，短線拉回仍可樂觀操作。

元富期貨認為，台指期上周五呈開低走高格局，權值股持續走強，市場信心回升，指數延續漲勢，以紅K棒作收。目前指數維持反彈走勢，已經連續四個交易日上漲超過百點，且呈現高過高、低不破低的多方架構，因此在跌破重要支撐季線之前，短線震盪過後有機會再攻。