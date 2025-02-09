期貨商論壇／黃金期 價格向上

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金期，價格向上。（路透）
黃金期，價格向上。（路透）

觀察最近CFTC非商業交易人籌碼面變化，截至1月28日黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位雖然較上周略減0.13萬、來到29.94萬口。配合走勢觀察，買盤隨行情上漲時一路進場加碼，交易人避險需求升溫，買氣旺盛推升金價上揚。

從線圖分析，今年1月以來金價脫離均線糾結區後沿著5日均線走強，價格屢創新高，指標KD從1月中旬起出現高檔鈍化的現象，顯現黃金價格依舊強韌。

美國12月個人消費物價指數（PCE）由2.4%反彈至2.6%符合預期，1月ISM製造業指數50.9則超乎預期，初領失業救濟金人數21.9萬人超過前值，但就業人數高過預期、增加18.3萬人，顯示就業市場依舊穩健。

1月29日聯準會如預期利率政策按兵不動，維持在4.25%-4.5%目標區間，美財政部最新聲明緩解短期美債供應過剩的疑慮，10年期美債殖利率略有回落，美元指數衝高到110後回落，黃金價格再創高。後續關注焦點仍在於川普政府的關稅政策、國際經貿關係緊張及地緣政治等因素。

從需求面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD），截至6日，黃金持有量略減至864.19公噸。金價雖然再創新高，但基金水位從高峰的895.24公噸開始出現倉位調節，基金買盤稍有減弱的情況。（華南期貨提供）

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