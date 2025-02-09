期貨商論壇／半導體30期 震盪

經濟日報／ 記者周克威整理
近期半導體期貨受DeepSeek利空一度出現重挫，但後續快速回補跌幅。（路透）
近期半導體期貨受DeepSeek利空一度出現重挫，但後續快速回補跌幅。（路透）

近期半導體期貨受DeepSeek利空一度出現重挫，但後續快速回補跌幅。半導體30期貨仍維持大型區間震盪走勢，雖目前已重新收復短期均線，但因目前走勢尚未打破區間慣性，預期將持續維持震盪格局。

大陸Al新創公司DeepSeek橫空出世，因其正式發表R1模型，聲稱其效能可匹敵OpenAl的ChatGPT與Google的Gemini，但開發成本卻僅OpenAl最新大模型的30分之一，直接挑戰兩者業界龍頭地位。

同時DeepSeek的出現，也顛覆AI就是要花大錢形象，讓市場擔憂這波由輝達主導的AI軍備競賽恐會提早結束，引發全球AI半導體股1月27日出現恐慌性拋售。隨後幾天傳出DeepSeek疑似盜用美國AI模型以及開發成本並非聲稱的便宜，AI半導體類股跌幅收斂。

隨市場消化利空後，評估認為對半導體影相不大，台灣半導體龍頭台積電多次表示關稅主要都是由客戶負責，晶片關稅將不利於下游硬體製造回流美國。市場預期關稅對於台積電的影響不大，但將會造成整個科技產業的結構性通膨，進一步的降低本就疲弱的消費性復甦。

關於DeepSeek的影響，目前未來幾季尚未看到砍單的跡象，再加上台積電的領導地位，即使砍單，台積電應最後才會受影響，因此也讓市場重新恢復信心。（凱基期貨提供）

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半導體 台積電 期貨交易

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